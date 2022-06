Podziękowania dla policjantki z Lubawki oraz wszystkich służb ratowniczych po wypadku autobusu w Ogorzelcu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Po dramatycznym wypadku autokaru, w którym brało udział 31 osób, z czego 13 osób musiało zostać hospitalizowanych, do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wpłynęły podziękowania od jego uczestników. Szczególne słowa uznania znalazły się tam dla mł. asp. Iwony Grębli, która będąc świadkiem tego zdarzenia nie wahała się wziąć sprawy w swoje ręce i do czasu przyjazdu służb udzielała pomocy poszkodowanym i nadzorowała akcję ratowniczą.

Wypadek, który miał miejsce w niedzielne popołudnie w Ogorzelcu był jednym z poważniejszych zdarzeń w tym dniu. Brało w nim udział 31 osób, z czego aż 13 musiało zostać hospitalizowanych z powodu odniesionych obrażeń.

Świadkiem tego zdarzenia drogowego była dzielnicowa z Komisariatu Policji w Lubawce mł. asp. Iwona Grębla. Mając w sercu słowa roty ślubowania, niezwłocznie rozpoczęła udzielanie pomocy poszkodowanym oraz nadzorowała akcję ratowniczą do czasu przyjazdu służb. Jej szybka reakcja przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu tego zdarzenia.

Zachowanie naszej funkcjonariuszki, a także działania wszystkich służb ratowniczych oraz Pana Roberta G. z Kamiennej Góry doceniły osoby, które brały udział w wypadku.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wpłynęły podziękowania i słowa uznania dla Dzielnicowej z Lubawki za jej profesjonalne działanie. Jak zawsze nasza koleżanka stanęła na wysokości zadania, a po tym jak na miejscu pojawiły się służby ratownicze pognała założyć policyjny mundur i rozpoczęła służbę.

Oczywiście osoby, które wysłały wiadomość nie zapomniały również o podziękowaniu za działanie wszystkich służb na miejscu. Takie słowa uznania trafiają prosto do serc osób zaangażowanych w akcje ratownicze.

Dziękujemy!

sierż . Katarzyna Trzepak-Balicka

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze